Во Львове за рулем троллейбуса нашли мертвого водителя

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Во Львове 1 ноября работница "Львовэлектротранса" обнаружила мертвым за рулем троллейбуса своего коллегу. Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, в 18:15 на конечной остановке троллейбуса №12 на ул.

Субботовской внезапно умер водитель троллейбуса. На маршрут водитель выехал в 14:00 после прохождения обязательного медицинского осмотра.

Тело водителя обнаружила женщина-водитель другого троллейбуса, которая прибыла на конечную остановку. Медики констатировали смерть 68-летнего водителя. Назначена экспертиза с целью установления обстоятельств и причин смерти водителя общественного транспорта во время рабочей смены.