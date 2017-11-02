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    Во Львове за рулем троллейбуса нашли мертвого водителя

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    Аutoclimat.com.ua

     

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Во Львове 1 ноября работница "Львовэлектротранса" обнаружила мертвым за рулем троллейбуса своего коллегу. Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, в 18:15 на конечной остановке троллейбуса №12 на ул.

    Субботовской внезапно умер водитель троллейбуса. На маршрут водитель выехал в 14:00 после прохождения обязательного медицинского осмотра.

    Тело водителя обнаружила женщина-водитель другого троллейбуса, которая прибыла на конечную остановку. Медики констатировали смерть 68-летнего водителя. Назначена экспертиза с целью установления обстоятельств и причин смерти водителя общественного транспорта во время рабочей смены.

     

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