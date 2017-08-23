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    Россия

    Посол России в Судане найден мертвым в своей резиденции

    (обновлено: )46122
    В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что об обстоятельствах смерти Миргаяса Ширинского сообщат позже, после получения детальной информации.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. МИД России подтверждает информацию о кончине посла РФ в Судане Миргаяса Ширинского, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

    Панихида по послу России Андрею Карлову. Видео
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    Панихида по послу России Андрею Карлову

    Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД Судана сообщило, что посол РФ в Хартуме найден мертвым в своей резиденции в столице страны.

    "С прискорбием сообщаем, что 23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане. Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги", — сказали в МИД.

    Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма", убийство в данный момент расследуется совместной группой из российских и турецких специалистов.

    Также сообщалось, что в конце января текущего года в Индии умер посол РФ Александр Кадакин. 

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