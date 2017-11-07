Стали известны странные детали о похитительнице мальчика в Одессе

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Похитительницей 9-летнего мальчика в Одессе оказалась 16-летняя гражданка Молдовы.

Об этом рассказал начальник Одесской полиции Дмитрий Головин порталу od.vgorode.ua.

Напомним, 5 ноября в дежурную часть Малиновского отдела полиции г. Одессы поступило сообщение о том, что в обеденное время с детской площадки по улице Ицхака Рабина исчез 9-летний мальчик. Установлено, что сначала родители искали ребенка самостоятельно и вечером, когда их поиски не увенчались успехом, обратились в полицию. По данному факту было открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В понедельник около 12:00 дня мальчик был найден возле одного из одесских рынков.

"Свои действия девушка объясняет тем, что хотела продать телефон ребенка. Однако после того, как она продала телефон, мальчика не отпустила. Поэтому в полиции считают, что похитительница скрывает свои настоящие мотивы. В полиции рассматривают несколько версий и собираются проверить психическое состояние преступницы. По словам очевидцев, мальчика нашли в районе Привоза. Он рассказал, что женщина подошла к нему на улице и попросила телефон, чтобы срочно куда-то позвонить. Мальчик отдал ей телефон, но она его не вернула. После этого она сказала мальчику, что мама с дедушкой и сестрой уехали в Киев, и он должен переночевать у нее. Так, они остались ночевать у знакомых похитительницы", — сообщает портал.

Уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, с пометкой «без вести пропавший ребенок») Уголовного кодекса Украины закрыто, зато сотрудниками полиции начато производство по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

В рамках начатого производства действиям всех злоумышленников будет дана правовая оценка. Полицейские проводят проверку на причастность других лиц к совершению данного преступления. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что 20 октября, в одном из детских садиков в Оболонском районе Киева похитили двухмесячную девочку. На следующий день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что по данному делу полиция задержала 20-летнюю девушку и ее сожителя. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Согласно показаниям девушки, месяц назад она потеряла своего ребенка и таким образом пыталась скрыть этот факт. Подозреваемую взяли под круглосуточный домашний арест, ведется следствие.