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    Общество

    Стали известны странные детали о похитительнице мальчика в Одессе

    (обновлено: )13301
    На поиски ребенка были задействованы работники ГУНП в Одесской области, УСБУ в Одесской области, Национальной гвардии Украины, волонтеры и другие неравнодушные граждане. В результате мальчика нашли и вернули матери.
    Найденный мальчик
    od.npu.gov.ua

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Похитительницей 9-летнего мальчика в Одессе оказалась 16-летняя гражданка Молдовы.

    Об этом рассказал начальник Одесской полиции Дмитрий Головин порталу od.vgorode.ua.

    Похищенный ребенок в Киеве
    Антон Геращенко/Facebook
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    Напомним, 5 ноября в дежурную часть Малиновского отдела полиции г. Одессы поступило сообщение о том, что в обеденное время с детской площадки по улице Ицхака Рабина исчез 9-летний мальчик. Установлено, что сначала родители искали ребенка самостоятельно и вечером, когда их поиски не увенчались успехом, обратились в полицию. По данному факту было открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В понедельник около 12:00 дня мальчик был найден возле одного из одесских рынков.

    "Свои действия девушка объясняет тем, что хотела продать телефон ребенка. Однако после того, как она продала телефон, мальчика не отпустила. Поэтому в полиции считают, что похитительница скрывает свои настоящие мотивы.  В полиции рассматривают несколько версий и собираются проверить психическое состояние преступницы.  По словам очевидцев, мальчика нашли в районе Привоза. Он рассказал, что женщина подошла к нему на улице и попросила телефон, чтобы срочно куда-то позвонить. Мальчик отдал ей телефон, но она его не вернула. После этого она сказала мальчику, что мама с дедушкой и сестрой уехали в Киев, и он должен переночевать у нее. Так, они остались ночевать у знакомых похитительницы", — сообщает портал.

    Уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, с пометкой «без вести пропавший ребенок») Уголовного кодекса Украины закрыто, зато сотрудниками полиции начато производство по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

    В рамках начатого производства действиям всех злоумышленников будет дана правовая оценка. Полицейские проводят проверку на причастность других лиц к совершению данного преступления. Расследование продолжается.

    Ранее сообщалось, что 20 октября, в одном из детских садиков в Оболонском районе Киева похитили двухмесячную девочку. На следующий день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что по данному делу полиция задержала 20-летнюю девушку и ее сожителя. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.  Согласно показаниям девушки, месяц назад она потеряла своего ребенка и таким образом пыталась скрыть этот факт. Подозреваемую взяли под круглосуточный домашний арест, ведется следствие.

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