В Днепре ребенок выпал с 10 этажа

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. В Днепре из окна многоэтажки выпала 5-летняя девочка. Ребенок открыл окно в детской комнате и выпал с 10 этажа. Известно, что девочка была дома с матерью и дядей.

На месте происшествия работают правоохранители. Подробности трагического случая устанавливаются.

Полицейские квалифицируют этот случай, как несчастный.

Ранее сообщалось, что 35-летняя харьковчанка выпала из окна третьего этажа на проспекте Александровском. Потерпевшая находилась в гостях у своей соседки. После совместного распития спиртных напитков женщина села покурить на подоконник и выпала из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже.