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    Происшествия

    В Днепре ребенок выпал с 10 этажа

    (обновлено: )22702
    Подробности трагического случая устанавливаются. Полицейские квалифицируют этот случай, как несчастный. На месте происшествия работают правоохранители.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. В Днепре из окна многоэтажки выпала 5-летняя девочка. Ребенок открыл окно в детской комнате и выпал с 10 этажа. Известно, что девочка была дома с матерью и дядей.

    На месте происшествия работают правоохранители. Подробности трагического случая устанавливаются.

    Полицейские квалифицируют этот случай, как несчастный.

    Ранее сообщалось, что 35-летняя харьковчанка выпала из окна третьего этажа на проспекте Александровском. Потерпевшая находилась в гостях у своей соседки. После совместного распития спиртных напитков женщина села покурить на подоконник и выпала из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже.

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