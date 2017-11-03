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    В Киеве мужчина избил двухлетнего ребенка

    (обновлено: )9601
    Когда женщина вернулась домой, обнаружила сына, который тяжело дышал. Женщина добавила, что ее сожитель не объяснил причину плохого состояния мальчика и начал кричать на нее.
    Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В одной из киевских квартир мужчина избил двухлетнего ребенка, пострадавший мальчик находится в реанимации, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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    Информация о госпитализации 2-летнего ребенка поступила по спецлинии 102 от врачей. Во время общения с матерью мальчика правоохранители выяснили: когда женщина вернулась домой, обнаружила сына, который тяжело дышал. Женщина добавила, что ее сожитель не объяснил причину плохого состояния мальчика и начал кричать на нее. После этого женщина вызвала "скорую", а ее гражданский муж покинул дом.

    "По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начаты уголовные производства в отношении матери ребенка по 1 ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) и по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины относительно сожителя женщины", — сообщил в.и.о. начальника Деснянского управления полиции Александр Плешков.

    Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства травмирования 2-летнего мальчика. Степень тяжести телесных повреждений, которые получил ребенок, будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. По итогам ее результатов может произойти переквалификация уголовного производства на более тяжкое преступление.

    Напомним, в Херсонской области отец убил ребенка, избивая супругу.

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