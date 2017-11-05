В Киеве оборвался лифт с женщиной и ребенком

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве с 16 этажа оборвался лифт, в котором находилась 30-летняя женщина и 11-летняя школьница, пишет "Обозреватель"

Случай произошел в субботу вечером, 4 ноября, в доме на улице Урловская, 40 в Дарницком районе.

Во время падения сработал механизм защиты, и кабина лифта остановилась на уровне шестого этажа. В результате женщина получила ушиб шейного отдела позвоночника и сотрясение головного мозга, ребенок – ушиб позвоночника. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.