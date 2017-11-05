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    Киев

    В Киеве оборвался лифт с женщиной и ребенком

    2001
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве с 16 этажа оборвался лифт, в котором находилась 30-летняя женщина и 11-летняя школьница, пишет "Обозреватель"

    Случай произошел в субботу вечером, 4 ноября, в доме на улице Урловская, 40 в Дарницком районе.

    Во время падения сработал механизм защиты, и кабина лифта остановилась на уровне шестого этажа. В результате женщина получила ушиб шейного отдела позвоночника и сотрясение головного мозга, ребенок – ушиб позвоночника. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.

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