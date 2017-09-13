Смерть из-за халатности. В Луцке женщину зажало между кабиной и шахтой лифта

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Неисправный лифт насмерть задавил молодую девушку в Луцке, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Вчера, 12 сентября, в доме на проспекте Молодежи в областном центре Волыни в шахте лифта погибла 28-летняя местная жительница. Ведомости следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о служебной халатности", — говорится в сообщении.

volyn24.com В Луцка женщину зажало между кабиной и шахтой лифта

Трагедия произошла около 20 часов. В связи с технической неисправностью 28-летнюю местную жительницу зажало между кабиной и шахтой лифта, в результате чего женщина погибла.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в доме в Одессе оборвался лифт с мужчиной внутри.