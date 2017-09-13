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    Смерть из-за халатности. В Луцке женщину зажало между кабиной и шахтой лифта

    (обновлено: )9603
    По данным полиции, в Луцке 28-летнюю женщину зажало между кабиной и шахтой лифта, в результате чего женщина погибла. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УКУ.
    В Луцка женщину зажало между кабиной и шахтой лифта
    volyn24.com

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Неисправный лифт насмерть задавил молодую девушку в Луцке, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Вчера, 12 сентября, в доме на проспекте Молодежи в областном центре Волыни в шахте лифта погибла 28-летняя местная жительница. Ведомости следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о служебной халатности", — говорится в сообщении.

    volyn24.com
    В Луцка женщину зажало между кабиной и шахтой лифта

    Трагедия произошла около 20 часов. В связи с технической неисправностью 28-летнюю местную жительницу зажало между кабиной и шахтой лифта, в результате чего женщина погибла.

    По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что в доме в Одессе оборвался лифт с мужчиной внутри.

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