В Одессе лифт загорелся с пассажиркой внутри

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. В Одессе в девятиэтажном жилом доме на ул. Шишкина произошло возгорание лифта, в котором находится человек, сообщает во вторник ГСЧС в области.

"К месту вызова в 20:50 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что в застрявшем лифте на третьем этаже находится человек. Спасатели с помощью специального инструмента открыли дверь лифта и изъяли пострадавшую женщину, которую передали работникам скорой медицинской помощи. В дальнейшем, с помощью огнетушителя было ликвидировано возгорание в электрощитовой на площади 0,2 кв. Причиной возгорания считается короткое замыкание электросчетчика", — сообщает ГСЧС.

К ликвидации чрезвычайного происшествия пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному номеру вызова в составе 4 единиц пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в кабине машиниста локомотива поезда №122 сообщением Николаев — Киев на 150 км железнодорожного перегона "Новополтавка-Новый Буг".