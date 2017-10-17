наверх
17.10.201711:11
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одессе лифт загорелся с пассажиркой внутри

    (обновлено: )45
    В ГСЧС сообщили, что в застрявшем лифте на третьем этаже находилась женщина, спасатели с помощью специального инструмента открыли дверь лифта и изъяли пострадавшуюу, которую передали работникам скорой медицинской помощи.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина.  В Одессе в девятиэтажном жилом доме на ул. Шишкина произошло возгорание лифта, в котором находится человек, сообщает во вторник ГСЧС в области.

    Масштабный пожар в ТЦ в подмосковном Чехове. Видео
    Канал на Youtube Инфо-Обзор
    Масштабный пожар в Подмосковье: в торговом центре обрушилась крыша

    "К месту вызова в 20:50 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что в застрявшем лифте на третьем этаже находится человек. Спасатели с помощью специального инструмента открыли дверь лифта и изъяли пострадавшую женщину, которую передали работникам скорой медицинской помощи. В дальнейшем, с помощью огнетушителя было ликвидировано возгорание в электрощитовой на площади 0,2 кв. Причиной возгорания считается короткое замыкание электросчетчика", — сообщает ГСЧС.

    К ликвидации чрезвычайного происшествия пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному номеру вызова в составе 4 единиц пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

    Ранее сообщалось, что пожар произошел в кабине машиниста локомотива поезда №122 сообщением Николаев — Киев на 150 км железнодорожного перегона "Новополтавка-Новый Буг".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Служба безопасности Украины
    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям
    Школьница с букварем
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?