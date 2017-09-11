Ураган в Майами. Окна ходят ходуном, электричества нет, лифты не работают

"Мы находимся в Саут-Бич, что в 20 минутах езды от Майями — делового центра. Ураган 4 категории — это сильный шквалистый ветер и наводнение… Многие люди, вынужденные остаться дома в силу различных причин, боятся этого урагана. Чувствуют люди себя достаточно дискомфортно. У многих в квартирах окна ходят ходуном, отключено электричество, не работают лифты. А если ты живешь на 30 этаже, то это доставляет определенные трудности. У нас на 20 этаже ясно видно, что вода поднимается, окна хлопают", — рассказал очевидец.

Смотрите также: Флорида замерла в ожидании урагана "Ирма"

Жители города, которые отказались эвакуироваться, не могут рассчитывать на то, что им будет оказана помощь.

"Власти дали указания покинуть береговую линию, люди, которые не выполнили указ, находятся в зоне риска. Они взяли всю ответственность на себя. Поэтому режим 911, если вдруг что-то случится, сейчас недоступен. На местах осталось 40-50% населения. Судя по переписке в Facebook, видно, что народ остался, автомобили по улицам ездят, но до комендантского часа, затем улицы становятся пустыми", — рассказал Александр.

Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Эвакуироваться захотели не все, их предупредили, если они не пойдут в безопасные укрытия, то велика вероятность, что они не переживут ураган такой силы и могут погибнуть.