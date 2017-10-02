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    Киев

    В Киеве в одной из многоэтажек оборвался лифт с пожилой женщиной

    (обновлено: )2201
    Во время падения сработал механизм защиты, кабина лифта остановилась на уровне пятого этажа. Находившаяся внутри женщина получила травмы коленных суставов.
    Лифт в одном из жилых домов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В Киеве с восьмого этажа сорвался лифт, внутри которого находилась 63-летняя пенсионерка, сообщает "Страна".

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    Случай произошел в субботу, 30 сентября, в доме №14 на улице Викентия Беретти на жилмассиве Троещина. Во время падения сработал механизм защиты, кабина лифта остановилась на уровне пятого этажа.

    Находившаяся внутри женщина получила травмы коленных суставов. Очевидцы помогли ей выбраться из кабины и вызвали медиков. Женщину отвезли в травмпункт.

    Обстоятельства происшествий устанавливаются. Предположительно у подъемника оборвался один из тросов.

    Напомним, в Одессе в понедельник, 4 сентября, в одном из жилых домов на ул. Академика Вильямса, 59 оборвался лифт, когда в нем находился мужчина.

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