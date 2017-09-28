наверх
28.09.201719:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Пожар в киевском институте: в лифте нашли обугленное тело девушки

    (обновлено: )22
    Спасатель. Архивное фото
    УНИАН

    История с погибшим во время пожара в Институте пищевых технологий в Киеве оказалась очень драматичной. Погибшей оказалась молодая женщина по имени Лариса — завлабаратории ВУЗа.

    "Все ужасно, и мы все в шоке", — рассказал один из преподавателей, который отказался называть свое имя, поскольку в ВУЗе на данный момент запретили комментировать это ситуацию, пишет издание "Вести".

    "Около 19.00 в корпусе зазвучала пожарная сигнализация. Мы подумали, что, скорей всего, пожар начался там, где курят студенты. Заведующая лаборатории взяла огнетушитель в одной из аудиторий на 2 этаже и села в лифт, чтобы доехать до 8 этажа, поскольку тогда стало понятно, что возгорание произошло именно там" — сообщил преподаватель.

    По его словам, что-то произошло, когда лифт остановился.

    "Либо он остановился сам, либо его обесточили спасатели, которые прибыли тушить пожар", — говорит очевидец.

    Преподаватель отмечает, что это был единственный рабочий лифт в корпусе.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
      Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
      Учебник украинского языка
      Реформа образования: необратимые последствия
      На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
      По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
      Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
      Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?