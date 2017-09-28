Пожар в киевском институте: в лифте нашли обугленное тело девушки

История с погибшим во время пожара в Институте пищевых технологий в Киеве оказалась очень драматичной. Погибшей оказалась молодая женщина по имени Лариса — завлабаратории ВУЗа.

"Все ужасно, и мы все в шоке", — рассказал один из преподавателей, который отказался называть свое имя, поскольку в ВУЗе на данный момент запретили комментировать это ситуацию, пишет издание "Вести".

"Около 19.00 в корпусе зазвучала пожарная сигнализация. Мы подумали, что, скорей всего, пожар начался там, где курят студенты. Заведующая лаборатории взяла огнетушитель в одной из аудиторий на 2 этаже и села в лифт, чтобы доехать до 8 этажа, поскольку тогда стало понятно, что возгорание произошло именно там" — сообщил преподаватель.

По его словам, что-то произошло, когда лифт остановился.

"Либо он остановился сам, либо его обесточили спасатели, которые прибыли тушить пожар", — говорит очевидец.

Преподаватель отмечает, что это был единственный рабочий лифт в корпусе.