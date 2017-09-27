В киевском институте вспыхнул пожар

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Пожар произошел на восьмом этаже Института пищевых технологий в Киеве, сообщила УНН пресс-секретарь управления ГСЧС в столице Светлана Водолага.

"Пожар на ул. Владимирской, 72 в Институте пищевых технологий. На 8-м этаже пожар в лаборатории", — сообщила Водолага, добавив, что огонь локализован на площади 30 квадратных метров.

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"По предварительной информации, спасен один человек", — отметила она.

Кадры пожара выложил в Facebook Роман Синицын.

Накануне в Киеве загорелся недостроенный детский дом.