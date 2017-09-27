наверх
27.09.201723:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В киевском институте вспыхнул пожар

    (обновлено: )130
    Пожар возник на восьмом этаже Института пищевых технологий в Киеве. Огонь локализован на площади 30 квадратных метров. По предварительной информации, спасен один человек.
    Пожар в Институте пищевых технологий в Киеве, 27 сентября 2017
    Роман Синицын/Facebook

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Пожар произошел на восьмом этаже Института пищевых технологий в Киеве, сообщила УНН пресс-секретарь управления ГСЧС в столице Светлана Водолага.

    "Пожар на ул. Владимирской, 72 в Институте пищевых технологий. На 8-м этаже пожар в лаборатории", — сообщила Водолага, добавив, что огонь локализован на площади 30 квадратных метров.

    Смотрите также: Появились кадры разрушенной школы под Винницей

    "По предварительной информации, спасен один человек", — отметила она.

    Кадры пожара выложил в Facebook Роман Синицын.

    Накануне в Киеве загорелся недостроенный детский дом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Появились кадры разрушенной школы под Винницей. Видео
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Министерство образования и науки Украины
    Реформа образования: необратимые последствия
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?