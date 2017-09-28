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    Политика

    Муженко о пожаре под Винницей. Вину не признаю

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (94)

    (обновлено: )25212
    Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко отметил, что обвинить его и подчиненных в бездействии не удастся, так же как и не получится назначить крайних.
    Виктор Муженко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко сообщил, что не считает себя виновным в пожаре на военных складах в Винницкой области, заявил: "назначить крайних не получится".

    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Накануне советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко предложил уволить Муженко и его заместителя после пожара на складах боеприпасов в Винницкой области. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в четверг заявил, что для него является принципиальным привлечение к ответственности виновных, "начиная от начальника Генштаба и по вертикали всех тех, кто отвечает за оборону страны".

    "Для тех, кто еще не понял:  обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится. Для управления вооруженными силами выстроена четкая вертикаль с верховным главнокомандующим во главе. Тем временем вооруженные силы Украины с каждым днем крепчают и закаляются", — написал Муженко в Facebook.

    Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Утром в четверг наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов.

    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в четверг опроверг информацию о том, что в Калиновке находились диверсионные группы. Также он заявил, что склады охранялись недостаточно, а пожарная сигнализация вообще не работала.

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