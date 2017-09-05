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    В доме в Одессе оборвался лифт с мужчиной внутри

    (обновлено: )228
    30-летний одессит после аварии был направлен в хирургическое отделение одной из больниц. По его словам, он получил ушибы руки, травмы ноги, также у мужчины повреждены позвонки и проблемы с почками.
    Лифт
    "Новости 7 канал Одесса"

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В Одессе в понедельник, 4 сентября, в одном из жилых домов на ул. Академика Вильямса, 59 оборвался лифт, когда в нем находился мужчина, передает 7 канал.

    Кабина лифта пролетела вниз по шахте шесть этажей. Пострадавший  мужчина, к счастью, остался жив, но получил значительные травмы. 

    Сообщается, что 30-летний одессит после аварии был направлен в хирургическое отделение одной из больниц. По его словам, он получил ушибы руки, травмы ноги, также у мужчины повреждены позвонки и проблемы с почками. Есть вероятность, что пострадавший может остаться инвалидом.

    Напомним, ранее  в 9-этажном доме на ул. Наумова, 23В в Киеве сорвался лифт, в этот момент в нем находились мать с 3-летним ребенком. 

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