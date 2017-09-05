В доме в Одессе оборвался лифт с мужчиной внутри

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В Одессе в понедельник, 4 сентября, в одном из жилых домов на ул. Академика Вильямса, 59 оборвался лифт, когда в нем находился мужчина, передает 7 канал.

Кабина лифта пролетела вниз по шахте шесть этажей. Пострадавший мужчина, к счастью, остался жив, но получил значительные травмы.

Сообщается, что 30-летний одессит после аварии был направлен в хирургическое отделение одной из больниц. По его словам, он получил ушибы руки, травмы ноги, также у мужчины повреждены позвонки и проблемы с почками. Есть вероятность, что пострадавший может остаться инвалидом.

Напомним, ранее в 9-этажном доме на ул. Наумова, 23В в Киеве сорвался лифт, в этот момент в нем находились мать с 3-летним ребенком.