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    Страшное ДТП в Ровенской области: погибли мать и ребенок

    (обновлено: )9501
    Авария произошла вечером в пятницу - водитель зарегистрированного за рубежом Mercedes-Benz E210 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и съехал в кювет.
    ДТП в Ровенской области
    Управление НП в Ровенской области

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. В Ровенской области автомобиль с семьей слетел в кювет, в результате жена и маленький сын водителя погибли, двое других его детей в реанимации, сам водитель почти не пострадал, сообщается в субботу на сайте национальной полиции Украины.

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    По данным правоохранителей, авария произошла вечером в пятницу — водитель зарегистрированного за рубежом Mercedes-Benz E210 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и съехал в кювет.

    "В результате ДТП 29-летняя жена водителя погибла от полученных травм на месте. Их четырехлетний сын умер в реанимационном отделении больницы", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, в автомобиле находились еще двое детей этой семьи: двух маленьких детей с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. Кроме того, в больницу попала 19-летняя сестра погибшей женщины.

    Управление НП в Ровенской области
    ДТП в Ровенской области

    Сообщается, что водитель автомобиля получил незначительные травмы и от госпитализации отказался. По предварительной информации полиции, он был трезвым.

    Напомним, в субботу в Киеве маршрутка на остановке сбила насмерть двух человек.

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