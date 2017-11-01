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    Общество

    В Украине осужденным запретили посещать соцсети и порносайты

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    Заседание суда. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. В Украине осужденным запретили посещать в тюрьме социальные сетей и порно-сайты. Новый порядок организации предоставления осужденным доступа к глобальной сети Интернет, был утвержден Минюстом 19 октября, передают "Украинские новости".

    Для доступа осужденных к Интернету оборудуется интернет-класс.

    Осужденные могут создавать электронную почту и пользоваться ею под контролем администрации учреждения. Администрация может знакомиться с содержанием входящих и исходящих сообщений.

    При регистрации электронных почтовых ящиков или доступа к уже имеющимся осужденные предоставляют администратору логин и пароль.

    Переписка между осужденными и уполномоченным Верховной Рады по правам человека, Европейским судом по правам человека, судами, прокурором, защитником в уголовном производстве, просмотру не подлежит.

    Во время пользования Интернетом осужденным запрещается вносить любую информацию, в том числе направлять письма, комментарии, знаки и т.д.

    Также осужденные не имеют права посещать сайты социальных сетей, сайты, пропагандирующие жестокость, насилие, эротического или порнографического содержания, просматривать сайты, которые могут негативно повлиять на психическое состояние осужденного, а также посещать сайты, которые не входят в разрешенный перечень.

    В частности, осужденные имеют право просматривать официальные сайты органов государственной власти, органов государственной власти, сайты зарегистрированных СМИ, международных организаций, образовательные, культурные, спортивные, творческие, справочные и юридические сайты, а также сайты политических, общественных и религиозных организаций.

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