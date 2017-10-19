В России осужденный воткнул гвоздь себе в голову прямо на заседании суда

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы Кемеровской области выясняют обстоятельства травмирования подсудимого в зале Куйбышевского районного суда в Новокузнецке: осужденный за убийство мужчина после оглашения приговора стал биться головой об лавочку и воткнул себе в висок предмет, похожий на гвоздь.

Как сообщила РИА Новости в четверг старший помощник прокурора Кузбасса Елена Тушкевич, бездомный мужчина 1972 года рождения ранее был судим за убийство с отягчающими обстоятельствами и угрозу убийством собственной бабушке, в этот раз его судили за убийство другого бездомного.

"Город Новостей" Осужденный за убийство мужчина

"Подсудимый до последнего рассчитывал, что суд его оправдает, но судья огласил приговор: 14 лет особого режима. Услышав обвинительный приговор, мужчина начал биться головой об лавочку, после чего достал железный предмет, похожий на гвоздь, и воткнул его себе в голову, в область виска", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, осужденного госпитализировали в состоянии комы. В настоящее время, по данным прокуратуры, он уже пришел в себя и написал заявление об ознакомлении с материалами рассмотренного в суде дела. "Он по-прежнему находится под стражей, ему оказывается необходимая медицинская помощь", — сказала Тушкевич.

Заместитель районного прокурора направил материалы об инциденте в следственный комитет для проведения процессуальной проверки. Следователям, в частности, предстоит оценить условия содержания подсудимого под стражей и наличие у него запрещенных предметов.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области сообщает, что по данному факту уже проводится доследственная проверка. "Во время судебного заседания после оглашения судьей приговора подсудимый, находящийся в отсеке для заключенных, стал биться головой об лавочку. Конвоиры остановили действия мужчины и вызвали скорую, он был госпитализирован с рассечением кожных покровов головы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, будут проверены действия конвойной службы", — сообщили в СУСК.

Ранее сообщалось, что пассажир такси нанес водителю около 20 ножевых ранений в Киеве, а тело вывез и спрятал за пределами столицы, он задержан.