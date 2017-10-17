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    Порошенко поручил создать новый законопроект об антикоррупционном суде

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    (обновлено: )7201
    Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ранее Венецианская комиссия признала неприемлемыми законопроекты об антикоррупционном суде, которые были внесены на рассмотрение Верховной Рады.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поручил депутатам разработать новый законопроект об антикоррупционном суде, создание которого требуют митингующие у здания Верховной Рады в Киеве.

    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    twitter.com/chesno_movement
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    Во вторник у Рады проходит митинг, организованный рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

    Порошенко сообщил, что ранее Венецианская комиссия признала неприемлемыми законопроекты об антикоррупционном суде, которые были внесены на рассмотрение Рады.

    "Сегодня я жду от парламента, чтобы они наработали тот законопроект, который будет приемлемым – он должен отвечать Конституции, требованиям суверенитета Украины и предусматривать прозрачную процедуру отбора кандидатов, которые будут пользоваться доверием в обществе", — сказал Порошенко во вторник на брифинге после встречи с президентом Мальты в Киеве.

    По его словам, как только соответствующие наработки поступят от депутатского корпуса, он "с удовольствием примет их и внесет законопроект на рассмотрение Рады".

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