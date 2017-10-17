Порошенко поручил создать новый законопроект об антикоррупционном суде

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поручил депутатам разработать новый законопроект об антикоррупционном суде, создание которого требуют митингующие у здания Верховной Рады в Киеве.

Во вторник у Рады проходит митинг, организованный рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

Порошенко сообщил, что ранее Венецианская комиссия признала неприемлемыми законопроекты об антикоррупционном суде, которые были внесены на рассмотрение Рады.

"Сегодня я жду от парламента, чтобы они наработали тот законопроект, который будет приемлемым – он должен отвечать Конституции, требованиям суверенитета Украины и предусматривать прозрачную процедуру отбора кандидатов, которые будут пользоваться доверием в обществе", — сказал Порошенко во вторник на брифинге после встречи с президентом Мальты в Киеве.

По его словам, как только соответствующие наработки поступят от депутатского корпуса, он "с удовольствием примет их и внесет законопроект на рассмотрение Рады".