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    Экономика

    Украина обратилась в Верховный суд России по спору с "Татнефтью"

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    Представитель Украины попросил приостановить производство по делу до рассмотрения жалобы Верховным судом, чтобы дать возможность суду определить, есть иммунитет у Украины в этом деле или его нет.
    Объекты производственного объединения Татнефть
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Представитель Украины заявил в арбитражном суде Москвы, что Украина подала кассационную жалобу в Верховный суд России, в которой просит отменить постановление нижестоящего окружного суда, подтвердившего полномочия арбитража Москвы на рассмотрение заявления "Татнефти", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

    Автозаправочная станция ПАО Татнефть
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украина оказалась без иммунитета в споре с "Татнефтью" на $144 млн

    "Татнефть" требует признать и привести в исполнение на территории России решение международного арбитража о взыскании с Украины 144 миллионов долларов. Представитель Украины попросил приостановить производство по делу до рассмотрения жалобы Верховным судом.

    "Мы считаем, что нужно дать возможность Верховному суду определить, есть иммунитет у Украины (в этом деле — ред.), или его нет", — сказал представитель Украины.

    Спор "Татнефти" и Украины связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Со стороны Украины в уставный капитал компании был передан сам НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

    Международный коммерческий арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения спора — ред.) в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску "Татнефти" к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму, всего — около 144 миллионов долларов.

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