Украина обратилась в Верховный суд России по спору с "Татнефтью"

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Представитель Украины заявил в арбитражном суде Москвы, что Украина подала кассационную жалобу в Верховный суд России, в которой просит отменить постановление нижестоящего окружного суда, подтвердившего полномочия арбитража Москвы на рассмотрение заявления "Татнефти", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Татнефть" требует признать и привести в исполнение на территории России решение международного арбитража о взыскании с Украины 144 миллионов долларов. Представитель Украины попросил приостановить производство по делу до рассмотрения жалобы Верховным судом.

"Мы считаем, что нужно дать возможность Верховному суду определить, есть иммунитет у Украины (в этом деле — ред.), или его нет", — сказал представитель Украины.

Спор "Татнефти" и Украины связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Со стороны Украины в уставный капитал компании был передан сам НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

Международный коммерческий арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения спора — ред.) в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску "Татнефти" к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму, всего — около 144 миллионов долларов.