Целенаправленные убийства ЦРУ в Европе

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РИА Новости Украина

"В паутине спецслужб. Почему были убиты Улоф Пальме, Уве Баршель и Уильям Колби?" Так называется новая книга, написанная журналистом Патриком Баабом (Patrik Baab) в соавторства с американским политологом Робертом Харкавы (Robert E. Harkavy) по результатам десятилетних исследований. Обстоятельства трех упомянутых политических убийств остаются неизвестными. Книга частично проливает свет на них.

"Уве Баршель, Улоф Пальме и Уильям Колби имели кое-что общее, - сказал автор книги, тележурналист Патрик Бааб в интервью Sputnik. — Они все были так или иначе посвящены в вопросы международной торговли оружием в рамках скандала "Иран-контрас" и тем или иным образом связаны с ЦРУ и тайной армией НАТО под названием Stay behind".

По его словам, над расследованием обстоятельств этих убийств он вместе с политологом и бывшим советником Пентагона Робертом Харкавы работал на протяжении долгих лет, получив при этом доступ к секретным документам семи спецслужб мира, сотрудничая с различными бывшими сотрудниками спецслужб, а также со специалистами-химиками и экспертами-токсикологами.

В пятницу в Берлине состоялась презентация книги, вышедшей в издательстве Westend Verlag. Она читается, как детектив, но в ее основе лежат реальные события: тайные операции, сверхсекретные структуры в рамках спецслужб, лица, стоящие за "тремя, вероятно, самыми сенсационными, до сих пор не раскрытыми политическими убийствами минувшего столетия".

Член немецкого Христианско-демократического Союза (ХДС) Уве Баршель с 1982 по 1987 год занимал пост премьер-министра федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. 11 октября 1987 года он был обнаружен мертвым в номере одного из отелей Женевы. По официальной версии, он совершил самоубийство. Бааб сказал в этой связи: "В нашей работе мы опирались, главным образом, на результаты расследования Генриха Вилле в Любеке". Вилле был главным следователем прокуратуры Любека, которому было поручено дело Баршеля.

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"Это просто немыслимо: премьер-министр немецкой федеральной земли умер за границей при невыясненных обстоятельствах", — отметил на презентации бывший следователь. "И никого это не интересует. Официальные власти замяли это дело". По его словам, власти ФРГ не занимались реальным расследованием. Но сам он не сдавался.

"Мне удалось выяснить, что Баршель официально поддерживал контакты с ЦРУ. То есть не только тайно. Нет, он вполне официально уведомил Федеральную службу защиты Конституции о том, что контактировал с ЦРУ", — сказал Вилле. А Бааб, в свою очередь, добавил: "ЦРУ вело Баршеля. По окончании учебы Баршель работал в нотариальной конторе. А через эту нотариальную контору по заказу или, по меньшей мере, с молчаливого согласия ЦРУ, заключались оружейные сделки в мировом масштабе".

Именно так обстояли дела с главными действующими лицами аферы "Иран-контрас". "Мы исходим из того, что ЦРУ причастно к смерти Уве Баршеля, и что речь идет именно об убийстве". В частности, на это указывает тот факт, что врач, первым исследовавшим тело Баршеля, "сам оказался двойным агентом ЦРУ. Это объясняет, почему первое заключение о результатах вскрытия, оказалось неверным". По словам автора книги, он, основываясь на доказательствах токсикологического характера, исходит из того, что Баршель был убит.

Улоф Пальме был в 1982-1986 годах премьер-министром Швеции. 28 февраля 1986 года он был застрелен на одной из улиц Стокгольма. "В нашем распоряжении есть протокол совещания сотрудников штаба по планированию секретных операций, действовавшего в рамках руководящего органа тайной армии НАТО под названием Stay Behind, которое состоялось 15 декабря 1985 года. Из него можно сделать вывод, что ЦРУ и MI6 при участии Stay Behind планировали убийство Улофа Пальме".

В данном случае стороны прибегли у помощи бывшего секретного агента из Ирана, подготовленного в свое время ЦРУ. По его словам, мотив убийства был следующим: НАТО переживало по поводу того, что Пальме искал пути сближения с СССР и выступал за Европу без ядерного оружия.

"Мы говорим об особом роде операций спецслужб", — обобщил автор. "Это тайные спецоперации. Пальме Баршель, Колби. На жаргоне ЦРУ это называлось "целенаправленное убийство". Часто эти задания передавались своеобразным "субподрядчикам". Тем самым предпринимались попытки скрыть свидетельства тех или иных собственных действий. Заказчики хотели максимально удалиться от этих действий и убедительно доказывать, что не имеют к ним никакого отношения".

В 1970-х годах Уильям Колби был директором ЦРУ. В 1996 году он погиб, по официальной версии, в результате несчастного случая на воде. "Уильям Колби создан в Швеции, ставящей на первое место свой нейтралитет, тайную армию НАТО Stay Behind", — сказал Бааб. "Поэтому до самой своей смерти он сохранял свои контакты в Швеции. Один из этих людей был сотрудником ЦРУ и членом тайной армии, и при этом также первым руководителем расследования убийства Пальме".

После ухода с поста главы ЦРУ Колби стал юристом австралийского Nugan Hand Bank. "Этот банк использовался в качестве прикрытия "отмывания денег" ЦРУ в связи с торговлей оружием и наркотиками. Об этом мы знаем из документов, полученных от австралийских следователей". По словам автора, у этого банка был филиал в Гамбурге в лице F.A. Neubauer-Bank.

"Если запросить соответствующую информацию у немецкого надзорного органа в банковской сфере (Bafin), то можно получить ответ, что данные об этом банке отсутствуют. Очевидно, этого банка никогда не существовало", — сказал Бааб.