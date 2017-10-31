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31.10.201712:17
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    Фотоленты

    Фитнес-звезда из Одессы покоряет соцсеть

    (обновлено: )18210
    instagram.com/dylsineya_fit
    instagram.com/dylsineya_fit
    instagram.com/dylsineya_fit
    instagram.com/dylsineya_fit
    instagram.com/dylsineya_fit
    instagram.com/dylsineya_fit
    instagram.com/dylsineya_fit
    instagram.com/dylsineya_fit
    instagram.com/dylsineya_fit
    instagram.com/dylsineya_fit
    instagram.com/dylsineya_fit
    instagram.com/dylsineya_fit
    instagram.com/dylsineya_fit
    instagram.com/dylsineya_fit
    instagram.com/dylsineya_fit
    instagram.com/dylsineya_fit
    instagram.com/dylsineya_fit

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    Одесситка Дарья Дьяченко, за страницей которой в Instagram следят более 3,5 тысячи подписчиков, активно делится фотографиями.

    Последний снимок сделан на чемпионате Украины по фитнесу и бодибилдингу 2017.

    "Уже скучаю за всем этим хаосом: подготовка, режим, бесконечные тренировки, ограничения и проверки себя/своей цнс (центральная нервная система — Ред.) на прочность. А еще десятки новых людей в моей жизни, новые друзья, новые эмоции и новые цели", — гласит подпись.

    Читайте также: Кардашьян, Водянова и Ко. Звездные наряды на Хэллоуин-вечеринках

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