Фитнес-звезда из Одессы покоряет соцсеть

Одесситка Дарья Дьяченко, за страницей которой в Instagram следят более 3,5 тысячи подписчиков, активно делится фотографиями.

Последний снимок сделан на чемпионате Украины по фитнесу и бодибилдингу 2017.

"Уже скучаю за всем этим хаосом: подготовка, режим, бесконечные тренировки, ограничения и проверки себя/своей цнс (центральная нервная система — Ред.) на прочность. А еще десятки новых людей в моей жизни, новые друзья, новые эмоции и новые цели", — гласит подпись.

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