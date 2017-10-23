На Волыни около 30 горняков отказываются подниматься из шахты

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Несколько десятков горняков отказываются подниматься на поверхность из шахты в Волынской области из-за незаконного, по их мнению, назначения руководства, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Как сообщил мне Павел Лазаренко, заместитель председателя местной организации Независимого профсоюза горняков Украины города Нововолынск, горняки первой смены госпредприятия "Шахты №1 "Нововолынская", примерно 30 шахтеров, отказываются подниматься на поверхность. В связи с тем, что, по их мнению, на предприятие незаконно назначают руководство", — написал Волынец в понедельник вечером в Facebook.

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Ранее сообщалось, что шахтеры данного госпредприятия уже неоднократно бастовали, требовали выплаты зарплат.