В Кировоградской области бастуют шахтеры урановых рудников

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Кировоградские шахтеры объявили свою акцию протеста. Согласно их заявлению, возле городка Смолино пройдет колонна протестующих шахтеров, которая вдоль трассы будет нести гроб.

По словам организаторов, гроб символизирует "Энергетическую независимость Украины".

Как сообщает портал "Гречка", шахтеры Смолинской шахты уже третий месяц сидят без работы, поэтому таким образом решили достучатся до чиновников. Акция протеста начнется в 14.00. Шествие пройдет вдоль трассы от въезда в Смолино в сторону Кировограда.+ Напомним, Ингульская и Смолинская урановые шахты уже почти три месяца как остановлены из-за отсутствия спецразрешения на пользование недрами.

Ранее сообщалось, что горняки шахты №1 "Нововолынская" Волынской области отправятся в Киев, чтобы протестовать из-за невыплаты зарплаты за февраль, март и апрель.