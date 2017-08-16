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16.08.201712:16
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    Политика

    В Кировоградской области бастуют шахтеры урановых рудников

    (обновлено: )26020
    По информации СМИ, шахтеры Смолинской шахты третий месяц сидят без работы, поэтому с помощью забастовки решили достучатся до государственных чиновников.
    Протесты шахтеров. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Кировоградские шахтеры объявили свою акцию протеста. Согласно их заявлению, возле городка Смолино пройдет колонна протестующих шахтеров, которая вдоль трассы будет нести гроб.

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    По словам организаторов, гроб символизирует "Энергетическую независимость Украины".

    Как сообщает портал "Гречка", шахтеры Смолинской шахты уже третий месяц сидят без работы, поэтому таким образом решили достучатся до чиновников. Акция протеста начнется в 14.00. Шествие пройдет вдоль трассы от въезда в Смолино в сторону Кировограда.+ Напомним, Ингульская и Смолинская урановые шахты уже почти три месяца как остановлены из-за отсутствия спецразрешения на пользование недрами.

    Ранее сообщалось, что горняки шахты №1 "Нововолынская" Волынской области отправятся в Киев, чтобы протестовать из-за невыплаты зарплаты за февраль, март и апрель.

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