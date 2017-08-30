Шахтеры отказались добывать уголь в Донецкой области

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Шахтеры "Мирноградуголя" в Донецкой области устроили забастовку, требуя выплаты долгов по зарплатам, сообщил в среду председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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"Сегодня (в среду) горняки первой смены шахты "Родинская" ГП "Мирноградуголь" спустились к руднику, но к добыче так и не приступили… Шахтеры требуют полного погашения зарплаты за июль месяц, а также аванс за август, помня слова министра (энергетики) Игоря Насалика, что базовыми датами выплаты зарплаты и аванса является двадцать пятое и десятое числа каждого месяца", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

Ранее в Кировоградской области шахтеры урановых рудников устроили забастовку.