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30.08.201715:25
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    Общество

    Шахтеры отказались добывать уголь в Донецкой области

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    Как сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, горняки первой смены шахты "Родинская" ГП "Мирноградуголь" спустились к руднику, но к добыче так и не приступили.
    Протесты шахтеров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Шахтеры "Мирноградуголя" в Донецкой области устроили забастовку, требуя выплаты долгов по зарплатам, сообщил в среду председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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    "Сегодня (в среду) горняки первой смены шахты "Родинская" ГП "Мирноградуголь" спустились к руднику, но к добыче так и не приступили… Шахтеры требуют полного погашения зарплаты за июль месяц, а также аванс за август, помня слова министра (энергетики) Игоря Насалика, что базовыми датами выплаты зарплаты и аванса является двадцать пятое и десятое числа каждого месяца", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

    Ранее в Кировоградской области шахтеры урановых рудников устроили забастовку.

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