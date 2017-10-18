наверх
18.10.201709:38
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Профсоюз горняков выведет людей на массовые протесты

    Тема:

    Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров (171)

    (обновлено: )13
    Протесты шахтеров под Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что на шахтах обострилась ситуация с выплатой зарплат и если власти не решат проблему, в ноябре возможны новые акции протестов, при этом горняки государственной шахты "Нововолынская" уже начали забастовку.

    "Началась забастовка на шахте №9 "Нововолынская". Горняки требуют погасить задолженность по заработной плате за август и сентябрь", — написал Волынец в среду на своей странице в Facebook.

    По его словам, за последние несколько дней "снова обострилась ситуация на шахтах государственных предприятий". В частности, с понедельника горняки первой смены шахты №9 "Нововолынская" прекратили отгрузку угля потребителям, а работники шахты 1/3 "Новогродовская" в Донецкой области ожидают выплаты зарплаты, но тоже в противном случае могут устроить забастовку.

    Глава профсоюза сообщил, что при этом на шахте №2 "Новогродовская" госпредприятия "Селидовуголь" происходит затопление, а на шахте 1/3 "Новогродовская" может произойти прорыв большого объема воды из резервуаров, так как туда откачивают воду из закрытой шахты №2 "Новогродовская". "Жители городов Селидово, Новогродовка и близлежащих населенных пунктов обеспокоены возможным подтоплением своих домов", — написал Волынец.

    Также, по его данным, шахтеры госпредприятия "Лисичанскуголь" готовы прибегнуть к забастовке, если в ближайшее время им не выплатят зарплату.

    "Все эти вопросы я сегодня обсудил с министром (энергетики — Ред.) Игорем Насаликом. И похоже на то, что он сам не знает, как исправлять данную ситуацию. Если в среду будет принято решение на заседании бюджетного комитета Рады Украины о перераспределении средств с одной программы на другую в сумме 304 миллионов гривен (более 11,4 миллиона долларов) на погашение задолженности по зарплате шахтерам, то это несколько успокоит ситуацию на шахтах госпредприятий. Но уже в ноябре возможны новые акции протестов горняков", — написал Волынец.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Столкновения под Верховной Радой
      Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям
      Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
      Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
      Больница в Украине. Архивное фото
      Медреформа или медицинский геноцид?
      Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
      Отопительный сезон: в ожидании холодов