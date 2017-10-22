Израиль решил массово высылать украинцев

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Власти Израиля решили пересмотреть процедуру предоставления убежища украинцам, передает РИА Новости.

Сообщается, что власти страны предоставили министерству внутренних дел право ускорить рассмотрение заявок украинцев на предоставление убежища, а соответственно, и право в ускоренном порядке отвечать на них отказом с последующей депортацией.

Ранее подобные обращения рассматривались в течение шести месяцев, чем соискатели активно пользовались. Они въезжали в страну в качестве туристов, ведь между Израилем и Украиной для туристических поездок существует безвизовый режим, а потом подавали прошение о предоставлении убежища.

Отмечается, что сейчас в Израиле находятся около двадцати тысяч выходцев из Украины. Из них пятнадцать тысяч прошения уже подали. После подачи заявления, в течение полугода в ожидании решения можно было беспрепятственно работать. Отныне для граждан Украины это окно возможностей закрывается.

МВД и МИД Израиля сократили срок рассмотрения заявки до недели.

"Министерство внутренних дел совместно с МИД провело оценку ситуации, по результатам которой установлено отсутствие препятствий для безопасного возвращения граждан Украины на родину. В силу этого принято решение применить процедуру ускоренной обработки заявок на убежище, подаваемых украинскими гражданами при отсутствии особых обстоятельств", — сообщило управление регистрации населения и миграции МВД Израиля.

Исключение сделали только для выходцев из Донецкой и Луганской областей, чьи обращения по-прежнему рассматриваются по обычной процедуре.

Напомним, ранее в Виннице установили памятник лидеру украинских националистов Симону Петлюре. Недовольство установкой памятника выразили и в Израиле. Депутат кнессета Ксения Светлова обратилась к послу Украины в Израиле Геннадию Надоленко и к мэру Винницы Сергею Моргунову с требованием отменить решение об установке памятника Петлюре.