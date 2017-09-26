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    Палестинец убил трех израильтян, открыв огонь в еврейском поселении

    (обновлено: )9970
    В полиции сообщили, что палестинец достал оружие и открыл огонь по находившимся на месте силам. В результате нападения трое израильтян были убиты, еще один ранен.
    Израильские силы безопасности застрелили палестинца. Архивное фото
    REUTERS Ammar Awad

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Палестинский боевик убил трех израильтян, открыв огонь на въезде в одно из еврейских поселений Западного берега реки Иордан, сообщила пограничная полиция.

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    По ее данным, нападавший пытался под видом рабочего пройти в населенный пункт Хар-Адар, расположенный северо-западнее Иерусалима, но вызвал подозрение у охраны.

    "Он достал оружие и открыл огонь по находившимся на месте силам. В результате нападения трое израильтян были убиты, еще один ранен", — сказано в пресс-релизе.

    Нападавший, по данным местных СМИ, был ликвидирован ответным огнем.

    Ранее сообщалось, что палестинская ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на территории Израиля, а не разорвалась в воздухе, как предполагалось первоначально.

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