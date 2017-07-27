Нетаньяху обсудил с Белым домом обмен территориями с Палестиной

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с администрацией США возможность обмена территориями с Палестиной, сообщает газета Jerusalem Post.

По данным издания, план, упомянутый Нетаньяху, был выдвинут еще несколько лет назад министром обороны Авигдором Либерманом и предусматривает включение в состав Израиля нескольких поселений в обмен на передачу будущему Палестинскому государству района Вади-Ара, заселенного преимущественно арабами.

Разговор премьера с советниками президента США Джаредом Кушнером и Джейсоном Гринблаттом состоялся еще несколько недель назад, до кризиса вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, который начался 14 июля после убийства двух израильских полицейских.

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Представитель Белого дома заявил газете, что Кушнер и его помощники поддержат выдвинутый план по обмену территориями только в контексте широкого и всеобъемлющего мирного соглашения с палестинской стороной.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей.

Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.