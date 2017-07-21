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    Палестина замораживает все контакты с Израилем

    Тема:

    На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю (488)

    (обновлено: )12611
    Установка металлоискателей у входов на Храмовую гору и поголовные проверки стали реакцией на убийство на прошлой неделе двух израильских полицейских. Однако верующие отказываются проходить досмотр и устраивают молитвы прямо на улицах Старого города.
    Глава палестинской администрации Махмуд Аббас
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о замораживании контактов "на всех уровнях" с Израилем из-за установки металлоискателей на Храмовой горе, передает официальное палестинское агентство ВАФА.

    Стрельба у Храмовой горы в Иерусалиме
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    Стрельба у Храмовой горы в Иерусалиме: двое полицейских погибли

    "Заморозить контакты с государством-оккупантом на всех уровнях до тех пор, пока Израиль не отменит свои меры, направленные против палестинского народа в целом, а также города Иерусалим и мечети Аль-Акса в частности", — сказал Аббас, слова которого приводит палестинское агентство.

    Установка металлоискателей у входов на Храмовую гору и поголовные проверки посетителей стали реакцией на убийство на прошлой неделе двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию святыни для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.

    Многие верующие отказываются проходить досмотр и устраивают молитвы прямо на улицах Старого города, что становится причиной стычек с полицией. Израильские власти опасаются, что в пятницу, день самых массовых богослужений, масштабы протеста значительно возрастут, и волнения распространятся на другие иерусалимские кварталы, палестинские территории и районы проживания арабов-израильтян.

    Смотрите также: Новые столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме

    Израиль отвергает обвинения оппонентов в стремлении использовать трагедию недельной давности для того, чтобы расширить влияние на Храмовой горе, которая также почитается последователями иудаизма как величайшая святыня их религии. Израильские лидеры заверяют в неизменности статус-кво, который предполагает, что Храмовая гора находится под автономным управлением исламской администрации — "Вакфа", там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.

    Новейшая история знает немало прецедентов, когда события, связанные с Храмовой горой, и даже слухи о якобы вынашиваемых Израилем планах ограничить там права мусульман становились катализатором крупномасштабных эскалаций ближневосточного конфликта с множеством жертв с обеих сторон.

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