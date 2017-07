В Иерусалиме произошло нападение, есть раненые

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Три человека ранены в результате нападения в Иерусалиме. Их обезвредили израильские силовики, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Полиция подтверждает факт нападения у Львиных ворот Старого города — обнесенного стеной исторического центра Иерусалима, куда ежедневно стекаются тысячи туристов и паломников.Israel Police reporting that the gunmen shot Israelis at one of the gates & then escaped into the Temple Mount compound. #Jerusalem #AlAqsa pic.twitter.com/6K5STHzaji

— Peter Lerner (@LTCPeterLerner) 14 июля 2017 г.

"Три человека получили ранения, двое из них в критическом состоянии. Террористы нейтрализованы", — сообщила радиостанция.

По данным израильских СМИ, нападавших было трое. Некоторые пишут, что они открыли огонь, по другой информации, были вооружены ножами.