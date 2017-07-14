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    В мире

    В Иерусалиме произошло нападение, есть раненые

    (обновлено: )5
    Нападение в Иерусалиме
    TwitterPeter Lerner

    ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Три человека ранены в результате нападения в Иерусалиме. Их обезвредили израильские силовики, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

    Полиция подтверждает факт нападения у Львиных ворот Старого города — обнесенного стеной исторического центра Иерусалима, куда ежедневно стекаются тысячи туристов и паломников.Israel Police reporting that the gunmen shot Israelis at one of the gates & then escaped into the Temple Mount compound. #Jerusalem #AlAqsa pic.twitter.com/6K5STHzaji

    "Три человека получили ранения, двое из них в критическом состоянии. Террористы нейтрализованы", — сообщила радиостанция.

    По данным израильских СМИ, нападавших было трое. Некоторые пишут, что они открыли огонь, по другой информации, были вооружены ножами.

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