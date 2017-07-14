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    Стрельба у Храмовой горы в Иерусалиме: двое полицейских погибли

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    Двое израильских полицейских скончались от ран, которые они получили, попав утром под обстрел в историческом центре Иерусалима, сообщили правоохранительные органы.
    Канал Ruptly TV на youtube

    Двое израильских полицейских скончались от ран, которые они получили, попав утром под обстрел в историческом центре Иерусалима, сообщили правоохранительные органы.

    "Двое офицеров полиции умерли в больнице от огнестрельных ранений, которые им нанесли террористы", — написал пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд в Twitter.

    По полицейским, дежурившим у Львиных ворот иерусалимского Старого города, открыли огонь трое арабов-израильтян, которые затем попытались скрыться на территории комплекса мечетей Храмовой горы, но были ликвидированы в ходе преследования. Были ранены трое полицейских, двое из них — тяжело.

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