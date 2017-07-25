Израиль уберет металлоискатели у Храмовой горы

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Со входов на иерусалимскую Храмовую гору уберут металлоискатели, которые спровоцировали масштабные протесты местной арабо-мусульманской общины. Соответствующее решение принял израильский военно-политический кабинет, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Рамки металлоискателей заменят видеокамеры с системой интеллектуального контроля, уже смонтированные у третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

"Военно-политический кабинет принял рекомендацию всех силовых структур внедрить меры безопасности, основанные на передовых технологиях, "умные проверки", а также другие средства вместо металлодетекторов с тем, чтобы обеспечить безопасность посетителей и молящихся в Старом городе и на Храмовой горе", — сказано в сообщении по итогам очередного заседания форума ключевых израильских министров.

"До имплементации этого плана израильская полиция усилит свои подразделения для проведения в случае необходимости дополнительных действий с тем, чтобы обеспечить безопасность посетителей горы", — говорится в документе.

По данным местных СМИ, камеры обладают способностью распознавать личность, выявлять подозрительное поведение, включая попытки проноса оружия и взрывчатки.

Пока неизвестно, удовлетворит ли уступка местную общину арабов-мусульман и ее лидеров, которые требуют снять все средства контроля со входов на территорию святыни и обвиняют Израиль в попытке ограничить их права на Храмовую гору.

Ранее сообщалось, что из сектора Газа выпустили ракету по Израилю.