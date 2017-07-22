Столкновения в Иерусалиме: погибли трое палестинцев

Третий за минувший день палестинец погиб в Иерусалиме, где продолжаются протесты против новых мер безопасности на Храмовой горе и столкновения арабской молодежи с израильской полицией.

Пятница стала кульминацией выступлений местной мусульманской общины, недовольной установкой металлоискателей у третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

Израильская полиция сообщает о ранении четырех своих сотрудниках и задержании десяти участников беспорядков в Иерусалиме. Отказавшись подниматься на Храмовую гору через рамки металлоискателей, тысячи верующих расстелили молельные коврики на иерусалимских улицах и провели богослужения, которые в ряде случаев переросли в столкновения с силовиками.

Массовые акции протеста проходят также на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, где, по данным местных медиков, от слезоточивого газа пострадали около 30 палестинцев.

Ужесточение мер безопасности на Храмовой горе, спровоцировавшее недовольство палестинцев, стало реакцией на убийство неделю назад двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию святыни для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.