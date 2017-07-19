Как я летела в Израиль отдохнуть, а попала в тюрьму

РИА Новости Украина

Лето для многих ассоциируется с отпуском и отдыхом. Кто-то ждет и собирает деньги весь год, чтобы поехать в горы, побывать в неизведанных местах за границей или полежать на песчаном пляже на берегу моря. Журналист из Ивано-Франковска планировала отдохнуть в Израиле — стране, в которой можно совместить морской отдых с посещением священных мест. Но, к сожалению, удалось попасть только в аэропорт, пишет издание Місто.

Я тщательно готовилась к своему отдыху: за месяц до вылета изучала все об Израиле, приобрела туристическую путевку, оформила соответствующие документы, купила необходимые вещи и еще за неделю до вылета начала собирать багаж, чтобы ни одна забытая вещь не испортила отпуска. Однако кто бы мог подумать, что сюрприз меня ждет в Тель-Авиве в виде отказа во въезде.

Для въезда в Израиль с туристическими целями или для лечения виза не нужна. Однако после введения безвизового режима в Израиль в поисках нелегального трудоустройства начали массово въезжать граждане Украины. Поэтому израильская сторона проявляет повышенное внимание к туристам из Украины в пунктах пропуска на израильской границе. Я не волновалась, ведь о чем беспокоиться человеку, который едет отдыхать. Я считала, что работники пограничной службы понимают, как выглядит и как ведет себя человек, прибывший на отдых и тот, кто прибыл на работу. И я ошиблась — мне отказали. Почему отказали и как израильтяне относятся к украинцам, я поняла уже позже.

Прилет в Тель-Авив. Собеседование

Когда я прилетела в Тель-Авив, то сразу была поражена длинными очередями к паспортному контролю. Однако, к счастью, долго ждать не пришлось, очередь двигалась очень быстро. Я без волнений подошла, предоставила все документы и спокойно отвечала на традиционные вопросы работника пограничной службы: какова цель приезда, почему Израиль, на сколько дней прилетели? Однако этого человека не устроили мои ответы и меня отправили на собеседование.

С сожалением и злостью я пришла под дверь кабинета, увидела там еще около 15 человек, которые также ждали собеседования. Выждав 20 минут, из кабинета вышел человек и назвал мою фамилию и имя. Я зашла и услышала опять те же вопросы, ответила все то же самое. И вдруг тон у мужчины стал строже, у нас начался диалог с повышением голоса и оскорбительными словами:

"Ты обманываешь, ты приехала на работу! Все украинцы одинаковы! Вы приезжаете сюда на работу, врете!"

Я в шоковом состоянии объяснила, что работаю и учусь в Украине, приехала отдохнуть, нет никаких намерений оставаться работать в Израиле. Однако человек отрицал и обвинял меня во лжи:

"Вам открыли безвиз в Европу! Так езжайте туда, а не к нам, топтать нашу землю. Я защищаю свою страну от таких, как вы!"

После этих слов начался конфликт, я услышала в свою сторону оскорбительные слова о том, что приехала на работу, как я поняла, работать в борделе. Мы еще долго спорили, пока человек не бросил мне для подписи на стол ручку и документ о депортации в Украину. И тогда я поняла, что я не могу защитить здесь свои права, ведь таких, как я, десятки и пограничная служба не реагирует ни на какие замечания, крик и слезы.

Зал ожиданий — тюрьма

В кабинет зашли двое мужчин, забрали мои документы, отвели в закрытое помещение и сказали ждать. Один из надзирателей рассказал, что меня пропустят, только если обращусь к их адвокату, который за 2000 долларов возьмет надо мной опекунство на несколько дней. Однако такой суммы у меня не было.

После 15 минут ожидания за мной пришел человек, сообщив, что тюрьма переполнена людьми, поэтому я буду сидеть с двадцатью такими же, как я, в кабинете ожиданий, пока ближайшим рейсом нас не отправят домой.

Я пришла в кабинет и меня начали поздравлять словами: "О, новая, тоже не пропустили? Не расстраивайся, сиди с нами и жди". Здесь сидели граждане Украины, России, Белоруссии и Грузии. Каждый рассказывал, как прошло его собеседование и свои впечатления от такого "отдыха". По рассказам я поняла, что чаще всего отказывают в въезде грузинам и украинцам, в частности, женщинам и молодым девушкам. Израильтяне считают, что девушки прибывают для того, чтобы заниматься в Израиле проституцией.

Люди также рассказали, что некоторые ждут два дня, пока их отправят домой. Я надеялась, что со мной такого не будет. С 2 до 9 вечера я сидела там и надеялась на чудо. Было холодно, хотелось есть, пить и домой. Около 9 вечера всех отвели на второй этаж в помещение, похожее на актовый зал, сказали, что там мы будем спать. Нам принесли воду, которую набрали из крана, и большую картонную коробку, в которой лежали полуиспорченные оливки, сыр и хлеб. В комнате было очень холодно, мы просили выключить кондиционеры, однако надзирательнице было жарко, поэтому она снижала температуру еще больше. Спать на жестких креслах в холоде и голоде было невозможно. Ближе к утру я дождалась чуда: меня отвели на самолет в Киев. Тогда счастью не было предела: я лечу домой.

Прилет в Украину. Поиск багажа

Перед тем, как лететь в Украину, я несколько раз спрашивала, когда вернут мой багаж. Пограничники уверяли, что он меня ждет в Киеве. Однако когда я прилетела, чемодана своего так и не нашла.

Я сразу обратилась к работникам из отдела поиска багажа, написала заявление. Мне пообещали, что через несколько недель чемодан вернут, если его не найдут, то я должна получить денежную компенсацию. Сейчас прошла почти неделя и я продолжаю надеяться, что мои вещи ко мне вернутся.

Жалобы в Посольство Украины и Израиля

Я сообщила о своей поездке в Посольство Украины и Израиля, рассказала все, что со мной произошло и причину, по которой мне отказали. От Посольства Израиля ответа не дождалась. В свою очередь, от украинской посольства я ответ получила. Они объясняют, что в таких случаях ничего сделать не могут, поскольку решение насчет не/пропуска иностранных граждан, в том числе граждан Украины, принимают сотрудники пограничной службы Государства Израиль по результатам дополнительных тщательных собеседований. Вмешательство диппредставительства в этот процесс израильская сторона исключает.

Я знала, что украинцев с хлебом-солью в Израиле не встречают. И не ошиблась. На отдых сюда попадают счастливчики. Так что стоит хорошо подумать перед тем, как решать провести отпуск в Израиле, ведь в случае отказа во въезде средства за путевку не возвращаются, никакой защиты от Украины получить невозможно и багаж приходится ждать несколько недель, а то и месяцев.