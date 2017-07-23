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    Палестинская ракета упала на юге Израиля

    (обновлено: )48
    Обстрел произошел на фоне массовых протестов палестинцев против металлоискателей, установленных Израилем у входов на иерусалимскую Храмовую гору — третью по значимости святыню ислама.
    Полиция Израиля. Архивное фото
    REUTERS Nir Elias

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Палестинская ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на территории Израиля, а не разорвалась в воздухе, как предполагалось первоначально, сообщили израильские военные.

    Израиль, Иерусалим
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    Обстрел, который обошелся без пострадавших, произошел на фоне массовых протестов палестинцев против металлоискателей, установленных Израилем у входов на иерусалимскую Храмовую гору — третью по значимости святыню ислама.

    "Проведенные проверки показали, что ракета, выпущенная сегодня утром по израильской территории, упала на открытой местности в региональном совете Шаар ха-Негев", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

    Ответственность за обстрелы Израиль традиционно возлагает на правящее в анклаве исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение всеми палестинскими фракциями перемирия, которое действует с осени 2014 года.

    На ракетные пуски военные обычно отвечают ударами авиации или артиллерии по инфраструктуре боевиков.

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