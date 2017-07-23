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    Разрыв связей Палестины с Израилем касается и сферы безопасности

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    Внешнеполитический советник президента Палестины Махмуда Аббаса Мажди аль-Хальди сообщил, что объявлено о прекращении всех форм взаимодействия с израильской стороной, включая координацию или сотрудничество в сфере безопасности.
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    Израильский флаг
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Решение палестинских властей о прекращении сотрудничества с Израилем распространяется и на взаимодействие в сфере безопасности, сообщил РИА Новости внешнеполитический советник президента Палестины Махмуда Аббаса Мажди аль-Хальди.

    Израиль, Иерусалим
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    О разрыве связей с Израилем Аббас объявил в пятницу после кровопролитных столкновений с израильскими силами представителей местной арабо-мусульманской общины, которая протестует против установки металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору — третью по значимости святыню ислама.

    "Позиция палестинского руководства выражена в выступлении президента Махмуда Аббаса, который объявил о прекращении всех форм взаимодействия с израильской стороной, включая координацию или сотрудничество в сфере безопасности", — сказал собеседник агентства.

    О разрыве отношений стороны не раз объявляли и раньше, но при Аббасе еще никогда дело не доходило до прекращения сотрудничества силовиков, которое и израильтяне, и палестинцы называют эффективным инструментом противодействия террору.

    Израильская пресса пишет, что взаимодействие выражалось в форме постоянных контактов израильской армии и силовых структур Палестины на предмет предотвращения терактов и задержания подозреваемых, помощи израильтянам, которые по ошибке заезжают в зону А — часть Западного берега реки Иордан под полным палестинским контролем, обеспечения израильских антитеррористических операций на территориях, беспрепятственного перемещения палестинской полиции.

    Израильские эксперты отмечают, что для палестинских властей координация с Израилем — средство борьбы с исламистской оппозицией и гарантия от повторения на Западном берегу событий в секторе Газа, где десять лет назад к власти пришло движение ХАМАС.

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