В Израиле задержали ультраортодоксов, выступавших против призыва в армию

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости Украина. Израильская полиция задержала 120 ультраортодоксальных евреев, участвовавших в массовых протестах против призыва представителей их общины в армию и преследования уклонистов, сообщают правоохранительные органы.

Волнения вспыхнули в разных районах страны, но эпицентром недовольства стал Иерусалим, где сотни мужчин в черных костюмах и широкополых шляпах перекрывали автострады, блокировали движение городского трамвая, поджигали мусорные контейнеры и вступали в перепалки с полицейскими.

"Полиция задержала 120 нарушителей порядка в ходе волнений представителей ультраортодоксального сектора", — говорится в сводке правоохранителей.

Поводом для протестов, которые начались несколько дней назад, а в четверг достигли апогея, стал, по данным СМИ, арест нескольких представителей общины за уклонение от службы в армии. Для представителей ультраортодоксального сектора, где распространены антисионистские взгляды, неприятие Государства Израиль и его институтов, предусмотрены практически поголовные отсрочки, но, как писала местная пресса, часть молодежи отказывается являться на военкоматы для оформления соответствующих бумаг.

В последние годы в Израиле, где большинство юношей и девушек должны отслужить в армии два или три года, популярен лозунг "справедливого распределения бремени" гражданских обязанностей. Его претворению в жизнь мешает большая политика: ультраортодоксальные партии входят в состав правящей коалиции, защищая интересы своего электората.