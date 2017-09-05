Крупнейшие военные учения начинаются на северной границе Израиля

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Израильская армия начинает на северной границе крупнейшие за последние 19 лет учения, в ходе которых десятки тысяч военнослужащих будут отрабатывать варианты вероятной военной кампании против ливанского движения "Хезболлах".

В течение десяти дней регулярные части и резервисты, сухопутные войска, авиация и флот, спецподразделения и разведка будут учиться отражать единичные вылазки и полномасштабное вторжение боевиков, проводить эвакуацию гражданского населения из-под ракетных обстрелов, вести наступательные действия до полного уничтожения потенциального противника.

"Это самые крупные и самые значительные учения, которые проводила Армия обороны Израиля за последние 19 лет. Они призваны повысить готовность вооруженных сил к полномасштабной кампании на севере", — сообщила армейская пресс-служба.

"В учениях, которые планировались заранее как часть программы боевой подготовки на 2017 год и продлятся порядка десяти дней, будут задействованы разнообразные силы: регулярные и резервистские дивизии, около 20 пехотных, бронетанковых, артиллерийских и иных бригад, спецподразделения, инженерные войска и части материально-технического обеспечения, ВВС и ВМС, разведка и Служба тыла", —заявили военные.

Отмечается, что маневры дадут возможность опробовать в условиях, приближенных к боевым, разнообразные технические новинки, в том числе дистанционно управляемые автомобили и роботы для транспортировки снаряжения.

Учения получили название "Ор ха-Даган"("Свет зерна") обыгрывающее имя покойного военачальника и шефа внешней разведки Меира Дагана, при котором в 1998 году на севере Израиля проходили еще более масштабные маневры. Местная пресса вспоминает, что их целью тогда была подготовка к войне с Сирией.

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В настоящее время своим основным противником на севере израильтяне считают движение ливанских шиитов "Хезболлах", поддерживаемое Ираном и имеющее, по данным израильской стороны, на вооружении порядка 100 тысяч ракет. В последний раз Израиль воевал с "Хезболлах" в 2006 году и оценивает тот конфликт, известный как Вторая ливанская война, как не самую успешную из своих кампаний. В последние годы военизированные формирования "Хезболлах" участвуют в боевых действиях в Сирии на стороне президента Башара Асада.

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Помимо "Хезболлах", в Израиле опасаются появления на своих северных границах непосредственно иранских сил, которые, как утверждают в Иерусалиме, стремятся занять в Сирии позиции отступающих боевиков "Исламского государства". Израильские власти регулярно поднимают эту тему на переговорах с российскими и американскими коллегами, предупреждая о готовности к самостоятельным действиям для нейтрализации иранской угрозы.