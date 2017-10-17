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    Общество

    Израиль начинает ускоренно отказывать в убежище украинцам

    (обновлено: )13621
    МВД Израиля называет одной из главных миграционных проблем наплыв украинцев, которые въезжают, пользуясь безвизовым режимом для туристов, и оформляют запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность работать в стране.
    Флаги Украины и Израиля перед зданием Администрации президента Украины
    УНИАН Александр Синица

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Власти Израиля со вторника получили право в ускоренном порядке отказывать в статусе беженца тысячам претендующих на него граждан Украины и отправлять их на родину, следует из сообщения профильного подразделения местного МВД.

    Министерство называет одной из главных миграционных проблем Израиля наплыв украинцев, которые въезжают, пользуясь безвизовым режимом для туристов, и оформляют запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность работать в стране.

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    Вступившие в силу правила призваны значительно сократить сроки обработки обращений. Ранее они начали применяться в отношении граждан Грузии, которые по той же схеме тысячами ехали в Израиль.

    "Министерство внутренних дел совместно с МИД провело оценку ситуации, по результатам которой установлено отсутствие препятствий для безопасного возвращения граждан Украины на родину. В силу этого принято решение применить процедуру ускоренной обработки заявок на убежище, подаваемых украинскими гражданами при отсутствии особых обстоятельств", — сообщило управление регистрации населения и миграции МВД Израиля.

    Исключение сделано для выходцев из Донецкой и Луганской областей, чьи обращения по-прежнему рассматриваются по обычной процедуре.

    Газета "Гаарец" пишет, что в Израиле находятся 20 тысяч граждан Украины, из которых 15 тысяч подали заявки на убежище. Порядка 7 тысяч таких обращений поступило с начала нынешнего года, сказано в публикации.

    "Мы задействуем все средства, которые есть в нашем распоряжении… чтобы положить конец этому явлению. Тысячи таких заявок, большинство из которых лишены всякого основания, затрудняют работу системы и не дают нашим специалистам заниматься реальными обращениями", — заявил глава МВД Израиля Арье Дери, которого цитирует пресс-служба миграционного управления.

    Ранее министр говорил, что граждане Украины и Грузии, незаконно оставшиеся в Израиле, численно превзошли нелегалов из Африки, которые в прошлом воспринимались как главная миграционная проблема страны.

    Ранее сообщалось, что Украина, РФ и Франция в 2016 году заняли первые места по числу евреев, переехавших на постоянное место жительство в Израиль.

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