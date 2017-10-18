В школе Одесской области отменили обязательное изучение русского языка

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КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Педагогический совет общеобразовательной школы I-III ступеней села Розквит Березовского района Одесской области принял решение об изменении учебного плана, исключив из обязательного изучения предмет "русский язык", сообщает Укринформ со ссылкой на замглавы облгосадминистрации Сергея Колебошина.

По его словам, ситуация возникла в результате отказа родителей некоторых учеников от изучения русского языка.

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"Отныне русский язык в этой школе ученики будут изучать не как обязательный предмет, а лишь те, кто пожелает, в рамках факультативных занятий", — сообщил Колебошин, добавив, что "согласие на преподавание этого факультатива дала учитель русского языка и литературы".

Директор школы Валентина Коршункова подписала решение педсовета и уточнила, что на заседании также решено увеличить на час изучение английского языка.

Отмену изучения русского языка инициировали родители Лариса Сапункова и Иванна Витопоренко. Между родителями на этой почве возникла конфликтная ситуация, в результате которой, как считает семья Сапунковых, произошел поджог их автомобиля.

Председатель общественного союза "Консультативный Совет по соблюдению законодательства" Дмитрий Роговский сообщил, что семьи Сапунковых и Витопоренко "отстояли при поддержке небезразличной общественности свои законные права и права своих детей, достигли результата".

"Русский язык не будет обязательным предметом для преподавания в Розквитовской ООШ І-ІІІ степеней. Хотя это лишь один из этапов в реформировании просветительской системы", — заключил он.

В конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

Ранее мэр Хмельницкого от ВО "Свобода" Александр Симчишин заявил, что в городских школах не будут изучать русский язык.