Нардепы-полиглоты. Парасюк и Гончаренко "померились языками"

Народные депутаты Владимир Парасюк и Алексей Гончаренко во время обсуждения в прямом телеэфире законопроекта "О выборах в органы местного самоуправления" перешли на тему знания языков.

"Хорошо, я не читал (законопроект — Ред.). Вы довольны? Так вы только позавчера выучили украинский язык, но я вам об этом не говорю", — обратился Парасюк к Гончаренко.

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Представитель пропрезидентской фракции БПП предложил своему оппоненту продемонстрировать знание другого языка и обратился к Парасюку на английском. Тот, в свою очередь, ответил по-польски.

На том языковой спор не завершился. Гончаренко продемонстрировал еще и знание французского, на что Парасюк ответил: "Да я до вашего примитивного низкого уровня не хочу опускаться".

Напомним, во вторник Владимир Парасюк под зданием Верховной Рады несколько раз ударил экс-министра обороны, начальника УГО Валерия Гелетея.