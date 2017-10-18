наверх
18.10.201706:37
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Нардепы-полиглоты. Парасюк и Гончаренко "померились языками"

    (обновлено: )198
    Внефракционный нардеп Владимир Парасюк упрекнул своего коллегу по парламенту из фракции БПП Алексея Гончаренко в том, что тот совсем недавно выучил украинский язык. После этого народные избранники затеяли "языковой спор".
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Народные депутаты Владимир Парасюк и Алексей Гончаренко во время обсуждения в прямом телеэфире законопроекта "О выборах в органы местного самоуправления" перешли на тему знания языков. 

    Нардепа Гончаренко обругали и забросали яйцами у Рады. Видео
    Канал EuroMaydan на Youtube
    Нардеп Гончаренко попался под горячую руку митингующим у Рады

    "Хорошо, я не читал (законопроект — Ред.). Вы довольны? Так вы только позавчера выучили украинский язык, но я вам об этом не говорю", — обратился Парасюк к Гончаренко.

    Смотри тетакже: Митингующие у Рады напали на нардепа Барну

    Представитель пропрезидентской фракции БПП предложил своему оппоненту продемонстрировать знание другого языка и обратился к Парасюку на английском. Тот, в свою очередь, ответил по-польски.

    На том языковой спор не завершился. Гончаренко продемонстрировал еще и знание французского, на что Парасюк ответил: "Да я до вашего примитивного низкого уровня не хочу опускаться".

    Напомним, во вторник Владимир Парасюк под зданием Верховной Рады несколько раз ударил экс-министра обороны, начальника УГО Валерия Гелетея. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновения под Верховной Радой
    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов