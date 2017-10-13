Вступили в силу языковые квоты на ТВ. Как изменится телеэфир?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В пятницу, 13 октября, в Украине вступает в силу скандальный закон №5313 об украинизации телеэфира.

Теперь украинскому языку будет отводиться минимум 75% эфира на национальных каналах и не менее половины — на региональных. Выпуски новостей тоже будут на украинском, а фильмы обяжут либо переводить, либо титровать. На адаптацию каналам дали четыре месяца, а на перевод фильмов предусмотрен еще год.

Как изменится телеэфир после введения квот — в обзоре РИА Новости Украина.

Что предлагает закон

Согласно новому закону, не менее 75% контента на общенациональных каналах должно быть украиноязычным. Однако данная норма касается не всего эфирного времени, а только промежутка с 7:00 до 22:00. То есть 25% вещания в этом временном отрезке может вестись на любом языке.

Для местных телеканалов квота ниже – не менее 60% вещания на государственном языке в тех же промежутках времени.

Для телеканалов, вещающих на языках коренных народов, обязательная доля снижена еще больше — до 30%.

Что должно быть на украинском

Отныне на украинском языке должны быть озвучены абсолютно все иностранные фильмы и сериалы. Можно озвучивать не более 10% продолжительности всех реплик на других языках, но даже такие реплики надо сопровождать украинскими субтитрами.

Исключение – советские фильмы, которые были сняты до 1 августа 1991 года: их озвучивать или дублировать на украинском не надо, но они обязательно должны транслироваться с субтитрами на государственном языке.

А вот на детские и анимационные советские фильмы это исключение не распространяется: все мультфильмы, снятые в СССР, придется переводить на украинский язык.

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Чтобы передача, которая транслируется в прямом эфире, была засчитана в 75% квоту, ведущие должны говорить исключительно на украинском языке. Не на украинском языке могут транслироваться только репортажи, музыкальные произведения, которые не являются частью передачи, а также комментарии приглашенных гостей передачи. Если во время прямого эфира новостного канала вдруг начнет говорить русскоязычный политолог или зритель, передача все равно будет зачислена в 75% квоту.

Но если эта же передача будет транслироваться в записи, то реплики гостей с русского языка уже придется озвучивать по-украински. Выходит, теперь телеканалам будет выгоднее создавать больше ток-шоу в режиме прямого эфира.

Кроме того, квоты не распространяются на эфиры в ночное время (с 22:00 до 7 утра). Кстати, это та же причина, по которой российские фильмы и сериалы, скорее всего, телеканалы также постараются максимально уместить в ночное время.

Что будет с нарушителями

Следить за выполнением закона будет Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

За каждое нарушение телеканал будут штрафовать на 5% от суммы лицензионного сбора.

Вероятные последствия

Чтобы соблюдать закон, некоторым телеканалам придется кардинально поменять эфирную сетку. А это для них – деньги, время и рейтинги.

В то же время теперь телеканалам будет выгоднее создавать больше ток-шоу в режиме live, а не передачи в записи, чтобы избежать затрат на переозвучивание.

Чтобы избежать затрат на переозвучивание, передачи в записи выгоднее будет транслировать в ночное время с 22:00 до 7:00.

К слову, некоторые телеканалы еще до момента официального вступления в силу закона о квотах стали менять формат передач. Так, к примеру, на телеканале СТБ ведущая дневной передачи "Все буде добре" Надежда Матвеева с недавнего времени перешла на украинский язык, хотя раньше вела свое шоу на русском.

Встанет вопрос и о дальнейшей трансляции выпусков новостей на русском языке.

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Самые низкие показатели по украинскому языку – у телеканалов "Украина" и "Интер". Именно по ним больше всего и ударят квоты на украинский язык.

Телеканалам придется нести дополнительные затраты на квотный мониторинг, дубляж или переозвучивание контента на украинский язык.

При этом эксперты прогнозируют сокращение телезрительской аудитории многих популярных каналов. По данным компании Nielsen, после введения запретов на российские фильмы, снятые после 2014 года, уровень "смотрения" телеканалов сократился на 3,9%, спутникового телевидения и интернета – увеличилось на 9,5%.

Мнения

По мнению эксперта в сфере медиа, преподавателя института журналистики Александра Чекмышева, больше всего квоты ударят по таким каналам, как "Интер", "Украина", "К1", "К2", "Энтерфильм". Однако, подчеркивает Чекмышев, это и довольно богатые каналы.

"Поэтому в этом смысле закон можно рассматривать как определенную помощь, как некий стимул вкладывать деньги в собственный продакшн, делать перфектного украиноязычную продукцию, и таким образом повышать свой рейтинг. Таким образом, с одной стороны можно говорить об истерике, что этим телеканалам будет сложно на рынке, у них традиционно больше русскоязычной продукции. Но здесь есть колоссальный стимул укреплять свои позиции на рынке", — считает эксперт.

При этом политолог Руслан Бортник обращает внимание на то, что в языковых квот нет практически ни в одной стране Европы, а если они и были, то уже отменены, либо снижаются — подобное квотирование считается в Европе признаком плохо тона и неэффективного регулирования.

По словам политолога, введение квот на украинский язык и украинскую музыку в радиоэфирах уже привело к изоляции украинского культурного и информационного пространства. А из-за введения обязательного дублирования фильмов на украинский язык, например только в 2013 году в украинский прокат не попало более 200 фильмов, имеющих серьезную культурную ценность.

По материалам из открытых источников интернет