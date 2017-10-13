Стало известно, почему в Хмельницком отменили русский язык в школах

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КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В Департаменте образования Хмельницкого городского совета подтвердили, что в школах города больше не изучают русский язык.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил директор департамента Роман Мыколаив.

"Подтверждаю вам, что нашей позицией был отказ в общеобразовательных учебных заведениях Хмельницкого от изучения русского. Действительно, это была позиция городского головы, но мы это сделали, когда было желание на то родителей, и когда они подтвердили это соответствующими заявлениями", — сказал Мыколаив.

По его словам, к городским властям по этому поводу поступило около 20 коллективных обращений от родителей и общественных объединений и добавил, что учителей русского не уволят — они будут преподавать мировую литературу.

Решение об отмене уроков русского языка в школах не голосовали на заседании городского совета, его принял департамент.

"Это не вопрос городского совета вообще", — объяснил Мыколаив.

Он добавил, что русский язык могут вернуть в школы по требованию родителей, но при двух условиях.

"Конечно. И не только русский. Возможно, кто-то захочет изучать ромский, венгерский, то они могут писать такое обращение. И при наличии соответствующих кадров и не менее 12 заявлений от учеников, эти заявления будут удовлетворены. В принципе у нас есть факультативы по русскому языку. Хотя мы считаем, что и с ними надо заканчивать ", — сказал Мыколаив.

Чиновник убежден, что отмена русского языка не ущемляет права учеников, а "наоборот помогает государству Украина утвердиться и избежать расшатывания, которое происходит именно благодаря русскому языку".

"Не виноват сам язык как явление. Он всемирный, литературный. Но виноваты те люди, которые используют его как инструмент. Мы боремся не против языка, а против инструмента, благодаря которому началась война. Тем более Хмельницкий полностью украиноязычный", — сказал Николаев.

Ранее мэр Хмельницкого от ВО "Свобода" Александр Симчишин заявил, что в городских школах не будут изучать русский язык.