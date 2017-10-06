Молдова отказала скандальному судье Чаусу в политическом убежище - СМИ

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Президент Молдовы Игорь Додон рассмотрел прошение судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса о предоставлении ему политического убежища и отказал в ее удовлетворении. Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Нам это подтвердили молдавские прокуроры", — сказал он.

Других деталей он не сообщил.

Пресс-служба Президента Молдовы пока не отвечает на телефонные звонки.

Чаус был задержан в августе 2016 года при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск. Его задержали в Молдавии, и местный суд избрал Чаусу меру пресечения в виде домашнего ареста. Защита судьи обратилась к президенту Молдавии с заявлением о предоставлении ему политического убежища.