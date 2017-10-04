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    Общество

    ГСЧС предупредила о заморозках в Украине

    (обновлено: )58
    Служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Гидрометцентр сообщила, что в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки до -5 градусов.
    Листва в инее
    Karl-Josef Hildenbrand / dpa /

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о заморозках на территории ряда областей страны, сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

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    "4 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в среду на большей части территории Украины синоптики обещают дожди и среднюю температуру от 11 до 19 градусов тепла.

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