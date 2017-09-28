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    Общество

    Погода в Украине: "бабье лето" в отпуске

    (обновлено: )8610
    По информации Украинского гидрометцентра, в северных, восточных, центральных областях и в Карпатах на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°.
    Осень в Киеве
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. В четверг, 28 сентября, в Украине небольшая облачность, сообщает Гидрометцентр.

    Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с, в южных и восточных областях порывы 15-20 м/с.

    Температура ночью 2-7° тепла, в северных, восточных, центральных областях и в Карпатах на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°; днем 11-16° тепла, на Закарпатье, Одесской и Николаевской 17-19°.

    В Киеве ожидается сухая прохладная погода. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

    Украинский гидрометцентр
    Карта погоды на 28 сентября

    Ранее сообщалось, что на протяжении текущей недели украинцев ждет резкое похолодание, температура опустится местами до +3 градусов.

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