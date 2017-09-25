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    Общество

    Синоптики предсказывают на этой неделе резкое похолодание

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (206)

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    По информации синоптика Натальи Диденко, ночью столбики термометров сначала сползут до 7... 11 градусов, затем до 6...8, а во второй половине недели ночная температура воздуха может опуститься до 3...6 градусов.
    Осенний Киев
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. На протяжении недели украинцев ждет резкое похолодание, температура опустится местами до +3 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

    Согласно ее прогнозу, в начале недели, 25 сентября, почти по всей Украине потеплеет. Однако такая погода продлится недолго. Со вторника, 26 сентября, начнет холодать.

    "В дневные часы воздух еще кое-как будет греть, а вот ночью столбики термометров сначала сползут до 7… 11 градусов, затем до 6…8, а во второй половине недели ночная температура воздуха может опуститься до 3…6 градусов", — сообщила синоптик.

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    Ранее на выходные в Украине Гидрометцентр прогнозировал дождливую погоду и даже грозы.

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