Погода в Украине на воскресенье: тепло, но с дождем

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. В воскресенье, 24 сентября, большинство регионов Украины ожидает дождливая погода и даже грозы. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключение составит лишь Восток, где будет облачно с периодическими прояснениями. Впрочем, даже в этой части страны дождило в ночь на 24 сентября.

Погода в Украине на 24 сентября

Что касается температурных показателей, то на Западе Севере температура ночью составляет +8- +13◦С, а днем — +14-+19◦С градусов. Что касается Юга и Востока, то там будет гораздо теплее — +20 — +25◦С в дневное время суток градусов.

В Киеве ожидается до +16-+18◦С днем и дожди.

Во Львове столбики термометров поднимутся до +14 —+16◦С, однако также будет дождить.

В Одессе — +20-+22◦С, с переменной облачностью. В Днепре потеплеет до +20-+22◦С, но также будет немного облачно. В Харькове температура составит +22-+24◦С, город накроют облака.

Ранее сообщалось, что непогода обесточила в Украине почти 500 населенных пунктов.