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    Общество

    Погода в Украине на воскресенье: тепло, но с дождем

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (205)

    (обновлено: )5110
    Отметим, что в Днепре потеплеет до +20-+22◦С, но также будет немного облачно. В Харькове температура составит +22-+24◦С, город накроют облака.
    Осень. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. В воскресенье, 24 сентября, большинство регионов Украины ожидает дождливая погода и даже грозы. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

    Исключение составит лишь Восток, где будет облачно с периодическими прояснениями. Впрочем, даже в этой части страны дождило в ночь на 24 сентября.

    Погода в Украине на 24 сентября

    Что касается температурных показателей, то на Западе Севере температура ночью составляет +8- +13◦С, а днем — +14-+19◦С градусов. Что касается Юга и Востока, то там будет гораздо теплее — +20 — +25◦С в дневное время суток градусов.

    В Киеве ожидается до +16-+18◦С днем и дожди.

    Во Львове столбики термометров поднимутся до +14 —+16◦С, однако также будет дождить.

    В Одессе — +20-+22◦С, с переменной облачностью. В Днепре потеплеет до +20-+22◦С, но также будет немного облачно. В Харькове температура составит +22-+24◦С, город накроют облака.

    Ранее сообщалось, что непогода обесточила в Украине почти 500 населенных пунктов.

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