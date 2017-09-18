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    Происшествия

    Непогода в Украине обесточила почти 500 населенных пунктов

    (обновлено: )39
    В Закарпатской области в Раховском и Тячевском районах произошло падение около 20 деревьев, а в пгт Ясиня повреждена кровля больницы на площади около 50 м2 и частично – кровли трех частных домов.
    Буря в Черновцах
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    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. За ночь в результате осложнения погодных условий произошло обесточивание 478 населенных пунктов в 6 областях Украины, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    Так, в Хмельницкой области без электричества остались 187 населенных пунктов, в Тернопольской — 114 н.п., в Черновицкой — 73 н.п., в Ивано-Франковской — 70 н.п., в Закарпатской — 33 н.п. и в Днепропетровской — 1 н.п.

    К тому же, в Черновцах сильным ветром была повреждена металлическая кровля торгового центра на площади около 500 м2, в селе Стебни Путильского района Черновицкой области повреждены шиферные покрытия общеобразовательной школы на площади около 20 м2, были повалены около 50 деревьев.

    В Закарпатской области в Раховском и Тячевском районах произошло падение около 20 деревьев, а в пгт Ясиня повреждена кровля больницы на площади около 50 м2 и частично – кровли трех частных домов.

    По предварительным данным жертв и пострадавших нет. К ликвидации непогоды привлечены подразделения ГСЧС и аварийно-восстановительные бригады коммунальных служб.

    Ранее сообщалось, что над Черновцами прошел сильный ураган.

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