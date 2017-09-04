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    Общество

    Погода в Украине: синоптики обещают ливни с грозами

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    В понедельник, 4 сентября, почти на всей территории Украины синоптики обещают сильные дожди с грозами. Между тем, пока сохранится теплая погода.
    Осень
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В понедельник, 4 сентября, в Украине бует пока тепло, но дождливо,  сообщает Гидрометцентр.

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    По данным синоптиков, в западных регионах в начале недели ожидается 18-20 градусов тепла, пройдут дожди с грозами. 

    В центральных и северных областях воздух прогреется до 27 градусов, здесь также ожидаются дожди с грозами.

    Только на востоке Украины сохранится жаркая и сухая погода. Днем здесь будет до 27, местами до 29 градусов тепла. 

    На юге синоптики обещают температуру днем 28-30 градусов, ожидаются дожди.

    В Киеве в понедельник дождь с грозой, температура воздуха — до 26 градусов.

    Напомним, в последние дни в Украине держалась довольно теплая погода.

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