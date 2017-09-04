Погода в Украине: синоптики обещают ливни с грозами

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В понедельник, 4 сентября, в Украине бует пока тепло, но дождливо, сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в западных регионах в начале недели ожидается 18-20 градусов тепла, пройдут дожди с грозами.

В центральных и северных областях воздух прогреется до 27 градусов, здесь также ожидаются дожди с грозами.

Только на востоке Украины сохранится жаркая и сухая погода. Днем здесь будет до 27, местами до 29 градусов тепла.

На юге синоптики обещают температуру днем 28-30 градусов, ожидаются дожди.

В Киеве в понедельник дождь с грозой, температура воздуха — до 26 градусов.

Напомним, в последние дни в Украине держалась довольно теплая погода.